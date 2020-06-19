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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عجز بالمشرفين على امتحانات الثانوية أبرزها.. الحكومة تنفى 12 شائعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:09 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
محمد إبراهيم
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قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إنه بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد 12 شائعة تداولها رواد التواصل الاجتماعي خلال الفترة (من 12 حتى 19 يونيو الحاري، تمثلت علي النحو التالي:

◄التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة.

◄عدم وجود أماكن بالمستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

◄توزيع أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة قبل دخول الامتحانات.

◄وجود عجز بالمعلمين المشرفين على امتحانات الثانوية العامة بسبب أزمة كورونا.

◄إجراء تحاليل كورونا بمحطات البنزين عبر نظام "درايف ثرو" Drive Through.

◄استبعاد بعض المستحقين من صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.

◄ إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي.

◄إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا.

◄ تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بداية من يوليو المقبل.

◄ زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

◄ استيراد لقاحات حمى قلاعية غير مطابقة للمواصفات.

◄ تداول فواكه صيفية مسرطنة بالأسواق.

نفاها المركز جميعا، بحسب تقريره الدوري عن الشائعات قبل قليل، مستندًا في ذلك إلى التواصل مع الجهات المعنية في كل شائعة.

وأنهي تقريره قائلًا، إنه في ضوء اهتمام الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (2792740702) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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