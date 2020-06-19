شعير: زيادة مصانع الكيماويات عقب التوسع فى الاكتشافات البترولية

قال الدكتور محمد شعير، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع بعد اكتشاف العديد من حقول البترول في مصر أن يتم التوسع في منتجات الصناعات الكيماوية داخل البلاد.وأضاف شعير- في تصريح خاص لـ"الدستور": أن هناك زيادة في صادرات بعض منتجات الصناعات الكيماوية، وذلك يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية منها للوفاء بحجم التصدير المطلوب، بالإضافة إلى اكتفاء وإشباع السوق المحلية منه.وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية سيشهد زيادة في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة إذا تم استغلال كل الفرص المتاحة، والتي في مقدمتها اكتشاف حقول البترول، خاصة إذا تم العمل على زيادة إنتاج المطهرات والعبوات البلاستيكية وكل ما يرتبط بالأدوات الصحية، ما يسهم في ارتفاع الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحقيق استقرار في الأسعار نتيجة لزيادة العرض.