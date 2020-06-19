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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 227 ألفا و755 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:05 م
الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
ولاء القاضى
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أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، تحصين 227 ألفا و755 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ انطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 60،80 % من الأعداد المستهدفة بالحملة.

وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتى انطلقت يوم السبت الموافق 18 أبريل الماضي، كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أوضح عوض بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر، مشيرًا إلى أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق.

ووجه محافظ المنوفية المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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