عودة 1795 عاملًا مصريًا من العالقين فى الكويت اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في الدول بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 25 رحلة طيران تحمل على متنها 4204 ركاب إلي مطارات 7 دول، مصر، الهند، إيران، التيبال، بنجلاديش، الإمارات، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 12 رحلة تقل 1795 عاملًا من العالقين.وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 ستصل إلى 4 مطارات هى مطار القاهرة، الإسكندرية، أسيوط وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو، وفقًا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعًا 1795 عاملًا، حيث تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1045 قيام من مطار الكويت الساعة 7.05 وعلى متنها 130 عاملًا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملًا وتصل إلى مطار سوهاج.والثالثة العربية- مصر رحلة رقم 218 قيام من الكويت 11.35 وعلى متنها 145 عاملًا، وصول مطار أسيوط، أما الرحلة الرابعة على المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13.25 على متنها 130 عاملًا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة علي النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلى متنها 145 عاملًا وتصل مطار القاهرة، أما الرحلة السادسة الكويتية رقم 1543 قيام من الكويت الساعة 14.15 وعلى متنها 260 عاملًا وتصل مطار القاهرة.والرحلة السابعة علي طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50 وعلى متنها 145 عاملًا تصل إلى الإسكندرية، والثامنة على الكويتية رحلة رقم 1055 قيام من الكويت 15.05 وعلي متنها 130 عاملًا تصل مطار سوهاج، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملًا.والرحلة العاشرة على طيران إيركايرو رحلة رقم 2415 قيام من الكويت 17.30 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملًا، والرحلة الحادية عشرة طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 10.00، وصول مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملًا، والثانية عشرة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملًا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.