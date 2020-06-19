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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مسجل وسائق احترفا سرقة الأجهزة الكهربائية ببنى سويف

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:00 م
ضبط متهم
ضبط متهم
بنى سويف - محمد حفيظ
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن بنى سويف، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل شقى سرقات وسائق، لاتهامهما بتكوين تشكيل لسرقة الأجهزة الكهربائية من داخل الشقق السكنية فى حالة عدم تواجد أصحابها بدائرة مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، عدة بلاغات بتعرض عدد من المواطنين لسرقة الأجهزة الكهربائية من داخل شققهم السكنية في حالة عدم وجودهم والذي وجه بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير مباحث المديرية، لضبط الجناة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، التي قادها العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل، أن وراء وقائع السرقة كلًا من: "أحمد.م" 55 سنة، مسجل شقي سرقات ومقيم بمساكن الجمعية، "عبدالظاهر.ح"، 43 سنة، سائق، ومقيم الحي الثالث.

تم ضبط المتهمين وضبطت الحملة التي يقودها الرائد أحمد النبوي، رئيس مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل، 8 كراتين كبيرة بداخلها أدوية يتم تجميعها داخل منزل المتهم الثاني لتجميعها وبيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 876 جنح قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وأمرت النيابة العامة بحسبهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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