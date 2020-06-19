تعافى 97 حالة من كورونا بمستشفى الراجحى بأسيوط

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي نحو 156 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة.وصرح الدكتور طارق الجمال بأن المستشفى منذ تجهيزه كمستشفى للعزل بدأ باستقبال أول حالة في 23 من أبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، ووفق آخر تقرير وارد له من الراجحى عن عمل المستشفى خلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 97 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كل الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة 17 حالة طوال تلك الفترة.وجارى استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 42 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط، وذلك وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.وقال الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي إن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا بالمستشفى والبالغين 42 حالة تتضمن 23 حالة جميعها مستقرة، كما يتضمن 19 حالة بالعناية المركزة، و4 حالات على جهاز التنفس الصناعى.