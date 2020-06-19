وفاة أول أمين حزب بسبب كورونا فى كفر الشيخ

أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وفاة اللواء عبداللطيف الفحل، أمين عام حزب الغد بكفر الشيخ، 68 عامًا، بمستشفى العزل بمحافظة الإسكندرية، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يصبح أول أمين حزب يتوفى بسبب الفيروس في كفر الشيخ.وأضاف المصدر خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أنهم حاليًا في انتظار وصول الجثمان لدفنه حسب الاشتراطات الصحية بمسقط رأسه في قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول.وناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين.