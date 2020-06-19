852 إصابة جديدة بكورونا فى عمان
الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:54 ص
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل ٨٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ٢٧٦٧٠ إصابة.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات في السلطنة بلغ ١٢٥ وفاة وإجمالي حالات الشفاء بلغ ١٣٩٧٤، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ٣٣١٧ فحصًا.
وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات في السلطنة بلغ ١٢٥ وفاة وإجمالي حالات الشفاء بلغ ١٣٩٧٤، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ٣٣١٧ فحصًا.