852 إصابة جديدة بكورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل ٨٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة ٢٧٦٧٠ إصابة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن إجمالي الوفيات في السلطنة بلغ ١٢٥ وفاة وإجمالي حالات الشفاء بلغ ١٣٩٧٤، مشيرة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ٣٣١٧ فحصًا.