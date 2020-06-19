رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بالتزامن مع تراجع شعبيته».. موجة انشقاقات تضرب حزب أردوغان

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:53 ص
كمال كليجدار
كمال كليجدار
هدير سند
طباعة
قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليجدار أوغلو، إن هناك موجة انشقاقات جماعية ستضرب حزب العدالة والتنمية الحاكم في القريب العاجل، في ظل تراجع التأييد الشعبي لرئيس الحزب رجب طيب أردوغان.

وأشار كليجدار أوغلو، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية تراجع إلى نحو 30 أو 35%،" وهذا أمر مهم للغاية، مؤكدا أن أزمات تركيا وفي طليعتها الاقتصاد، حلها يكمن في الديمقراطية.

وأضاف: "هناك استياء كبير لدى مجموعة كانت تدعم حزب العدالة والتنمية لغياب بديل، ولذلك أعتقد أن الحزب سيشهد موجات كبيرة من الانشقاقات وأن السياسة في البلاد سيعاد تشكيلها"، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية في تركيا هي مشكلة ديمقراطية، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد قبل إصلاح الديمقراطية، مبينا أن تركيا لم تعد تستقبل استثمارات أجنبية منذ سنوات.

وأردف قائلا: "إن تأسيس أحزاب سياسية جديدة أمر نابع من أخطاء الحزب الحاكم في السياسة؛ فمن عملوا في السياسة لفترة طويلة داخل ذلك الحزب، ودافعوا عن الشفافية والمحاسبة أمام الشعب، ودافعوا عن ضرورة الاعتماد على الكفاءات في إدارة الدولة، من الطبيعي انشقاقهم وتأسيسهم لأحزاب جديدة"، في إشارة إلى داود أوغلو وعلي باباجان.

موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومي

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

مدبولى يكلف بوضع تصور لتحويل «تكافل وكرامة» إلى صندوق

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«الغذاء العالمي» يحذر من إيقاف معظم أسطوله الجوي الإنساني

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للاجئين غدا

تايوان تفتتح مكتبًا لاستقبال راغبى الانتقال من سكان هونج كونج

سلوفاكيا تسمح باستئناف أنشطة التسوق

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

قصة «التمساح اللطيف» بصوت فايز السعيد بنادي كلمة

وزيرة الثقافة تتفقد ترتيبات اجتماع التصويت على جوائز الدولة

«القرآن الكريم.. كتابي العزيز» جديد الدار العربية للعلوم

المخرجة نجوى نجار ضيفة «طلّات سينمائية» الإثنين