«بالتزامن مع تراجع شعبيته».. موجة انشقاقات تضرب حزب أردوغان

قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كليجدار أوغلو، إن هناك موجة انشقاقات جماعية ستضرب حزب العدالة والتنمية الحاكم في القريب العاجل، في ظل تراجع التأييد الشعبي لرئيس الحزب رجب طيب أردوغان.وأشار كليجدار أوغلو، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن التأييد الشعبي لحزب العدالة والتنمية تراجع إلى نحو 30 أو 35%،" وهذا أمر مهم للغاية، مؤكدا أن أزمات تركيا وفي طليعتها الاقتصاد، حلها يكمن في الديمقراطية.وأضاف: "هناك استياء كبير لدى مجموعة كانت تدعم حزب العدالة والتنمية لغياب بديل، ولذلك أعتقد أن الحزب سيشهد موجات كبيرة من الانشقاقات وأن السياسة في البلاد سيعاد تشكيلها"، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية في تركيا هي مشكلة ديمقراطية، فلا يمكن إصلاح الاقتصاد قبل إصلاح الديمقراطية، مبينا أن تركيا لم تعد تستقبل استثمارات أجنبية منذ سنوات.وأردف قائلا: "إن تأسيس أحزاب سياسية جديدة أمر نابع من أخطاء الحزب الحاكم في السياسة؛ فمن عملوا في السياسة لفترة طويلة داخل ذلك الحزب، ودافعوا عن الشفافية والمحاسبة أمام الشعب، ودافعوا عن ضرورة الاعتماد على الكفاءات في إدارة الدولة، من الطبيعي انشقاقهم وتأسيسهم لأحزاب جديدة"، في إشارة إلى داود أوغلو وعلي باباجان.