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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«متحيزة للإخوان».. خبير أمريكى: تعيين كرمان فى فيسبوك ينشر التطرف

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:52 ص
توكل كرمان
توكل كرمان
هدير سند
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انتقد الخبير الأمريكي توفيق حميد، المعروف أيضًا باسم طارق عبدالحميد، قرار تعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس الرقابة المسئول عن مراقبة محتوى "فيسبوك"، بسبب انتمائها لجماعة الإخوان الإرهابية ودعمها القوي للرئيس المعزول محمد مرسي، واصفًا القرار بأنه "مزعج للغاية".

وقال "حميد"، وهو باحث متخصص في التيارات الإسلامية والحركات الراديكالية، عبر مقاله على موقع "نيوز ماكس" الأمريكي، إن كرمان ستقوم ببث أيديولوجيا الإخوان التطرفية من خلال منصبها في فيسبوك، بسبب تحيزها السياسي والديني لشخص كان يدعم التطرف مثل محمد مرسى.

وتساءل قائلًا: لماذا يقوم فيسبوك بتعيين شخصية معروفة بهذه الانتماءات السياسية القوية والواضحة للإشراف على محتوى الشركة في العالم العربي؟ كيف يمكن للأشخاص الذين يعارضون وجهات النظر السياسية لكرمان أن يشعروا بالثقة فى أن الفيسبوك لن يميز ضدهم ويعيق على وجه التحديد انتشار المحتوى الخاص بهم؟

وتابع في مقاله: يجب على الفيسبوك على الأقل موازنة صوتها المتحيز مع صوت المثقفين الآخرين الذين يناضلون من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية في العالم العربي، ويجب ألا ننسى أبدًا أن الأيديولوجيا المسئولة عن الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 تنبع من إيديولوجية الإخوان التطرفية.

ويرى توفيق حميد في نهاية مقاله أن حجب إدارة الفيسبوك من صفحاته الكثير من النماذج الإصلاحية التي تصل إلى ملايين الناس في العالم العربي ليس فقط يمكن أن يزيد من خطر التمييز الدينى ضد الأقليات في المنطقة، بل سيعمل على إضعاف الأصوات التي تتحدث ضد التطرف.

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