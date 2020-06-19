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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القنصل المصري بجدة يثمن إعادة 8.8 مليون جنيه مستحقات للعمال

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:51 ص
السفير هشام فتحي
السفير هشام فتحي
دعاء جابر
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قدم السفير هشام فتحي القنصل العام بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، الشكر والتقدير للمستشار العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية، على جهده في إنهاء وتصفية مستحقات المصريين العاملين في شركة "العنقري" بالمملكة، فضلا عن المتابعة المتصلة مع جميع الجهات المعنية حتى تسلمهم كافة حقوقهم.

ودعا السفير، للمستشار العمالي بدوام التوفيق، مثمنا ما قدمه من جهد حتي عودة الحقوق لأصحابها خاصة في ظل التوقيت الصعب الذي يحيط بنا جميعا من جائحة كورونا، داعين المولى عز وجل أن يوفقه في عمله ويحفظ الجميع بحفظه ورعايته ويعيننا جميعا لرعاية وحفظ حقوق إخواننا أبناء وطننا العزيز.

وكان المستشار العمالي وليد عبد الرازق، قد نجح في حل مشكلة 62 عاملا مصريا وصرفوا مستحقاتهم لدي شركة العنقري والبالغة 2 مليون و88 ألفا و794 ريـالا سعوديا نقدًا من مصرف الإنماء السعودي لتعذر إصدار شيكات مصرفية لانتهاء إقامتهم، أي ما يعادل 8 ملايين و814 ألفا و710 جنيهات مصرية تقريبا، بعد تصفية الشركة التي يعملون بها، وحصول 55 عاملا منهم على تأشيرة خروج نهائي.

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