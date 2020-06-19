مطار القاهرة يستقبل 65 رحلة جوية استثنائية.. اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى 65 رحلة جوية دولية استثنائية، اليوم الجمعة، قادمة من مختلف دول العالم لنقل وجلاء آلاف المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وفى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولى بتقديم كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة للركاب العائدين، وتم إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة عبر إدارة الحجر الصحى بقيادة الدكتور حازم حسين، للتأكد من عدم حملهم للفيروس.كما يتم السماح لهم بمغادرة الدائرة الجمركية بالمطار عقب توقيعهم على إقرار العزل الطبي الذاتى بالمنازل لمدة 14 يوما متتاليا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.