وكيل تعليم الإسكندرية يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة

اجتمع يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برؤساء اللجان الامتحانية المكلفين برئاسة لجان الثانوية العامة خارج المحافظة، وذلك للتأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الواردة من الوزارة في إجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس الإدارة العامة للامتحانات عبر شبكة الفيديو كونفرانس.جاء ذلك بحضور بسيوني محمد رئيس لجنة الإدارة بقطاع الإسكندرية، والسيد مهدي رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب" ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية.بدأت فعاليات الاجتماع بعرض الفيديو الذي أعدته الوزارة والخاص بمحاكاة توقيع الكشف الصحي على الطلاب والمعلمين ودخولهم اللجان.وأكد «الديب» على مراعاة التباعد الإجتماعي الآمن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، كما شدد على استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين.فيما تحدث بسيوني محمد عن كافة الأعمال التي يختص بها عضو لجنة الإدارة مبديا تعاونه مع الجميع حال حدوث أي أمر يحتاج التدخل.ومن جانبه أوضح السيد مهدي رئيس لجنة النظام والمراقبة، الشق الخاص بالورقة الإمتحانية وفتح مظاريف الأسئلة ونظام توزيع النماذج وطريقة تسليم وتسلُّم المواد التي يمتحن فيها الطالب خارج المجموع.