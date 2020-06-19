المخرجة نجوى نجار ضيفة «طلّات سينمائية» الإثنين

تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الثامنة مساء الإثنين المقبل، لقاءً مع المخرجة الأردنية نجوي نجار٬ للحديث عن المرأة في السينما والتحديات التي تواجهها خلال التصوير في الأماكن الصعبة. وذلك ضمن فعاليات برنامج طلّات سينمائية.أسست نجار شركتها أفلام Ustura مع شريكها المنتج هاني كورت في مدينة رام الله في فلسطين عام 2000، وافتتحا فرعًا في عمان في الأردن سنة 2012.بدأت نجار مسيرتها المهنية في صناعة الأفلام الوثائقية والروائية منذ سنة 2000.تحمل في رصيدها فيلمها الروائي الطويل الأول "المرّ والرمان" (2009) الذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية، منها مهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان دبي وروتردام. أما فيلمها الثاني "عيون الحرامية" (2014)، فقد حاز جائزة أفضل مخرج في مهرجان كالكوتا السينمائي وجائزة الهرم الفضي لأفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكما ترشح الفيلم لتمثيل فلسطين في حفل جوائز الأوسكار لعام 2015 عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية وكذلك في جوائز غولدن غلوب.تواصل المخرجة رحلتها لتقدم فيلمها الروائي الطويل الثالث "بين السماء والأرض" الذي تنافس " (2019)، في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو.وتشمل أعمال نجار السابقة عددًا من الأفلام الحائزة جوائز والتي عرضت في مهرجانات مختلفة حول العالم من بينها مهرجان برلين وكان ولوكارنو وهامبتونز: "ياسمين توغاني" (2006)، "نعيم ووديعة" (2000)، "كوينتيسنس أوف أوبليفون" (2001)، "بلو جولد" (2004)، "صبي يدعى محمد" (2002)، وفيلم "جاءوا من الشرق" الذي افتتح جوائز الأكاديمية الأوروبية لعام 2004. أنتجت نجار مجموعة من الأفلام القصيرة بالشراكة مع العديد من المخرجين السينمائيين العالميين منها فيلم "شتاء غزة" (2009).