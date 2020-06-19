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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركتها فى يوليو.. شائعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:47 ص
تذاكر الطيران
تذاكر الطيران
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن زيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل.

وقال المركز، في بيان له، قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الطيران بالتزامن مع عودة حركة الطيران في أول يوليو المقبل، مُوضحةً أن أسعار تذاكر الطيران كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة جديدة، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع عودة حركة الطيران، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الركاب.

وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، سيتم تعقيم المطارات بشكل مستمر، مع توفير الكاميرا الحرارية التي تم تركيبها في صالات الوصول، والتي تقوم بفحص درجة حرارة الركاب، فضلًا عن اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية داخل الطائرة، والتي تشمل تعقيم الطائرة قبل وبعد كل رحلة وتزويدها بالمطهرات، بالإضافة إلى إلزام كل المتواجدين بها بارتداء الماسك، هذا إلى جانب تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

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