رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يُتابع مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:42 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، حضرته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية التي تقدم خدمات الشهر العقاري، من أجل تقليل التزاحم والتكدس في مكاتب الشهر العقاري، مع العمل على زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيًا، من أجل تقليل زمن تواجد المواطنين داخل المكاتب.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملخص الموقف التنفيذي الخاص بمشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، مشيرًا إلى منافذ تقديم خدمات التوثيق وفي مقدمتها مكاتب التوثيق البالغ عددها 430 مكتبا، بواقع 181 مكتبًا مميكنًا(161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير)، فضلًا عن 249 مكتبًا يعمل بشكل ورقي. ولفت وزير الاتصالات إلى أن منافذ تقديم خدمات التوثيق تتضمن ايضًا مكاتب البريد البالغ عددها 120 مكتبًا، 11 مكتبا منها دخل الخدمة بالفعل، و109 مكاتب جار تجهيزها.

وعرض وزير الاتصالات محاور مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، وفي مقدمتها "محور البنية التكنولوجية" الذي يرتكز على تحديث وتهيئة أجهزة الخوادم والشبكات والتأمين لمركز بيانات التوثيق لاستيعاب المكاتب الجديدة، فضلًا عن توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بعشرين مكتبًا جديدًا و109 مكاتب بريد و500 وحدة جديدة (حاسب آلي – ماسح ضوئي – طابعة – جهاز بصمة) ويتم دخول المكاتب للخدمة تباعًا، هذا إلى جانب إحلال وتجديد أجهزة جميع مكاتب التوثيق المميكنة البالغ عددها 161 مكتبًا خلال عام ويتم تحديثها تباعًا.

وسلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على المحور الثاني الخاص بـ"تطبيقات منع التكدس"، والذي يرتكز من ناحية على الاستعلام عن الكثافة فى المكاتب، ومن ناحية أخري على الحجز المسبق، منوهًا في هذا الصدد إلى أنه تم الإطلاق التجريبى.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بـ"الربط"، أوضح الوزير أنه تم رفع سرعة 77 مكتبًا، وأنه سيتم رفع سرعة 84 مكتبًا بحلول مطلع شهر يوليو 2020، هذا إلى جانب القيام بتركيب خطوط الفايبر في كل المكاتب المميكنة والجديدة والبريد بحلول مطلع شهر سبتمبر 2020.

وأما بالنسبة للمحور الخاص بـ"منافذ تقديم الخدمة"، فأشار الوزير إلى أنه تم التطبيق المركزي في مكاتب التوثيق، وتم التكامل بين التطبيق المركزي الموحد للتوثيق مع تطبيق مكاتب البريد.

وفيما يخص المحور الأخير المتعلق بـ"خدمات الإنترنت ومصر الرقمية"، نوه الوزير إلى أن هذا المحور يرتكز على نشر خدمات التوثيق علي بوابة مصر الرقمية على كل أنحاء الجمهورية، موضحًا في الوقت نفسه أن التشغيل التجريبي سيكون في الأسبوع الأول من يوليو والتشغيل الفعلي سيكون في الأسبوع الأول من أغسطس، مضيفا أنه سيتم في مطلع شهر سبتمبر 2020  توصيل الصور والشهادات بالبريد بعد التنسيق مع وزارة العدل.

وفي ختام عرضه، سلط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على الخطوط العامة للخطة، والتي ترتكز على توفير الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات، والحجز المسبق، وخطوط الربط السريعة، والتحديث الكامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقميًا وعن بعد، والربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك وخلافه.

فى السياق نفسه، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير كل جوانب العمل في منظومة الشهر العقاري، وذلك في إطار خطة التطوير الشامل التي تنتهجها الوزارة، وتعكف على تنفيذها حاليًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل ليه لأ 8 الحلقة الثامنة والقنوات الناقلة

الأوراق المطلوبة للتقديم فى مرحلة الثانوية العامة

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ماليزيا تعيد فتح حدودها الدولية بشروط

تراجع صادم في أسعار تذاكر الطيران بفرنسا

«كيورفاك» تطلق النتائج التجريبية الأولى للقاح كورونا بعد شهرين

آلاء.. عشرينية تُحول قشر البطيخ للوحات فنية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

المخرجة نجوى نجار ضيفة «طلّات سينمائية» الإثنين

«الثقافى الصينى» يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة العلاقات مع مصر.. السبت

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين