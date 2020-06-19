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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الجسمي يطلق «روح العشق» من ألحانه (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:35 ص
الفنان حسين الجسمي
الفنان حسين الجسمي
حسين الجندي
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أطلق الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة بنظام السينجل حملت عنوان "روح العشق" من ألحانه وغنائه، تعاون في كلماتها مع الشاعرة "العُلا"، والتي بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفًا روح العشق.

وقال الجسمي - في تصريحات اليوم الجمعة عبر مكتبه الإعلامي - إن الأغنية تقول بعض كلماتها: "انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد.. إختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك".

وأضاف الجسمي أنه لحن الأغنية على مقام الكرد، مشيرًا إلى أنه من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتي لا تحتوى على الربع تون ولذلك فهو موجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعودًا.

الأغنية توزيع ومكساج وماستر زيد عادل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وجميع المتاجر الإلكترونية.

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