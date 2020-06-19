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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال أزمة كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:34 ص
فرش المساجد
فرش المساجد
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا.

وقال المركز، في بيان له، قبل قليل، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار 6 مليارات جنيه لتجديد فرش المساجد المغلقة خلال جائحة كورونا، مُوضحةً أن الـ6 مليارات جنيه هي إجمالي ما أنفقته الوزارة على مدار الـ6 سنوات السابقة منذ عام 2014 حتى 2020، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، فضلًا عن صيانة وترميم وفرش كافة المساجد على مستوى الجمهورية بما في ذلك المساجد الأثرية.

وفي سياق متصل، فقد قامت الوزارة بإعداد برامج لتدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك تحسين أحوالهم المالية، بالإضافة إلى الانفاق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية، ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 700 مليون جنيه سنويًّا، كما تم الإسهام في توفير سكن كريم وبناء المدارس ودعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار و600 مليون جنيه، وذلك خلال السنوات الست الماضية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (ar.awkafonline.com).

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