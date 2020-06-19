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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير الإسكان يتابع أعمال جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:31 ص
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
محمد إبراهيم
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الجهاز يعد دراسة بحثية باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم علي النتائج

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تقدم خطط العمل الخاصة بالجهاز.

وتم استعراض الخطوات التى تمت بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى مشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج (SRSSP PforR) بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وفريق العمل بالجهاز بالإضافة إلى فريق العمل بوحدة إدارة المشروعات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على ضرورة استمرار التنسيق بين وحدة إدارة المشروعات والجهاز من خلال الاجتماعات التي تتم عبر تقنية الفيديو كونفرانس حتى يمكن متابعة الأعمال بشكل دوري.

ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الشكر لأعضاء الجهاز على حجم وسرعة الإنجاز فى مرحلة جمع البيانات التى قام بها فريق عمل الجهاز بخصوص الدراسة البحثية الخاصة باستقصاء آراء ورضا المواطنين بقرى المشروع بالمحافظات بالمرحلتين الأولى والثانية. كما تم التأكيد على دور الجهاز فى حماية المستهلك والدعم الذى سوف يتم تقديمه إلى الجهاز لتعزيز أدائه ودوره.

وقام فريق العمل بالجهاز بعرض ما تم إنجازه بخصوص هذه الدراسة البحثية.

وأضاف الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه الدراسة تعتبر من صميم عمل الجهاز، وتؤكد دور الجهاز في حماية المستهلك.

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