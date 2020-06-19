اجتماع مجلس حزب «التجمع» لمناقشة الانتخابات.. غدًا

يعقد المجلس الرئاسى لحزب "التجمع" اجتماعا غدا السبت بمقر الحزب بوسط البلد لمناقشة موقفه من المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بعد إصدار البرلمان قوانين الانتخابات.كما يناقش الاجتماع موقف الحزب من المشاركة فى التحالفات الانتخابية وما إذا كان مرشحى الحزب يشاركون بالنظام الفردى أو القائمة فى المحافظات.ويضم المجلس الرئاسى للحزب كلا من رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والأمناء المساعدين والمتحدث الرسمى للحزب.