«موزعي الأسمدة»: تزاحم المزارعين على الشراء وضع مؤقت

شهدت عملية توزيع الأسمدة على المزارعين، عمليات تزاحم على الجمعيات الزراعية نتيجة تسليم الأسمدة للمزارعين وزيادة الطلب عليها خلال وقت الذروة الحالي، مما دفع المزارعين للشراء من القطاع الخاص.أكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ورئيس مجلس إدارة شركة ايفر جرو للأسمدة، أن تكالب المزارعين على الأسمدة من الشركات الخاصة هو وضع مؤقت، وأن الصرف على الكارت الذكي للأسمدة يحتاج إثبات ملكية الأرض أو زراعتها ويتجة المزارعون للشراء من القطاع الخاص.وقال الخشن في تصريحات لـ"الدستور"، إنه على الحكومة أن تراجع نفسها في برنامج دعم السماد وأن يكون الدعم على المخرجات وليس المدخلات للإنتاج، ويتم عمل برنامج للسماد الحر، حيث إن دعم مدخلات الإنتاج يخلق سوقا سوداء ولا يصل الدعم لمستحقيه.وأضاف الخشن، أن فارق السعر المدعم من السماد الحر ١٨٠٠ جنيه لطن السماد، مؤكدا ضرورة وضع الدعم على المنتج الزراعي، وأن الفلاح الذي ينتج يحصل على الدعم، وأن هناك مذكرة تم إعدادها من أجل تقديمها لوزير الزراعة لتحويل الدعم العيني على الأسمدة لدعم على المنتج الزراعي للمزارع.