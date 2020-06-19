رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«موزعي الأسمدة»: تزاحم المزارعين على الشراء وضع مؤقت

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:27 ص
الأسمدة
الأسمدة
عبدالناصرمحمد
طباعة
شهدت عملية توزيع الأسمدة على المزارعين، عمليات تزاحم على الجمعيات الزراعية نتيجة تسليم الأسمدة للمزارعين وزيادة الطلب عليها خلال وقت الذروة الحالي، مما دفع المزارعين للشراء من القطاع الخاص.

أكد المهندس محمد الخشن رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ورئيس مجلس إدارة شركة ايفر جرو للأسمدة، أن تكالب المزارعين على الأسمدة من الشركات الخاصة هو وضع مؤقت، وأن الصرف على الكارت الذكي للأسمدة يحتاج إثبات ملكية الأرض أو زراعتها ويتجة المزارعون للشراء من القطاع الخاص.

وقال الخشن في تصريحات لـ"الدستور"، إنه على الحكومة أن تراجع نفسها في برنامج دعم السماد وأن يكون الدعم على المخرجات وليس المدخلات للإنتاج، ويتم عمل برنامج للسماد الحر، حيث إن دعم مدخلات الإنتاج يخلق سوقا سوداء ولا يصل الدعم لمستحقيه.

وأضاف الخشن، أن فارق السعر المدعم من السماد الحر ١٨٠٠ جنيه لطن السماد، مؤكدا ضرورة وضع الدعم على المنتج الزراعي، وأن الفلاح الذي ينتج يحصل على الدعم، وأن هناك مذكرة تم إعدادها من أجل تقديمها لوزير الزراعة لتحويل الدعم العيني على الأسمدة لدعم على المنتج الزراعي للمزارع.

موضوعات متعلقة

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

لاعبو الزمالك يخضعون لتحاليل فيروس كورونا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ماليزيا تعيد فتح حدودها الدولية بشروط

تراجع صادم في أسعار تذاكر الطيران بفرنسا

«كيورفاك» تطلق النتائج التجريبية الأولى للقاح كورونا بعد شهرين

آلاء.. عشرينية تُحول قشر البطيخ للوحات فنية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

المخرجة نجوى نجار ضيفة «طلّات سينمائية» الإثنين

«الثقافى الصينى» يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة العلاقات مع مصر.. السبت

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين