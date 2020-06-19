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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحرب مستمرة.. «تويتر» تضع تنبيهًا على فيديو جديد لترامب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:26 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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فى فصل جديد من التوتر والصراع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ووسائل التواصل الاجتماعى، وضعت شركة "تويتر" تنبيها جديدا على فيديو نشره الرئيس ترامب، وقالت إنه تم التلاعب بالفيديو.

وكان الرئيس ترامب نشر مقطع فيديو على حسابه يعرض فيه كيف أن وسائل الإعلام الأمريكية هي السبب في حالة الفوضى والانقسام التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وفقا لما نقلته العربية نت.

ويعرض فيديو ترامب، طفلين يلتقيان، أحدهما أسود والثاني أبيض، حيث يركض الطفل الأبيض خلف الطفل الأسود أثناء لعبهما، ويظهر في الفيديو شريط من قناة "سي إن إن"، تم التلاعب به، يعلق على المطاردة بين الطفلين بالقول "مرعب طفل يهرب من طفل عنصري"، ثم تظهر على شريط الأخبار العبارة التالية "يبدو أن الطفل العنصري ربما هو من مؤيدي ترامب".

ثم يظهر الفيديو الحقيقي عندما يتحاضن الطفلان ويبدوان منهمكين في اللعب، لتظهر رسالة في نهاية الفيديو، بأن الولايات المتحدة ليست المشكلة بل المشكلة في وسائل الإعلام المزورة.

ولاقت تغريدة ترامب تفاعلا واسعا على تويتر، وشاهدها أكثر من 9 ملايين شخص.

من جانبها، تدخلت شركة تويتر على التغريدة ووضعت رابطا تحتها تظهر أنه "تم التلاعب بها" وعند الضغط على الرابط تظهر تفاصيل التغريدة التي كان منشأها الأصلي هي قناة سي إن إن، لكن الفيديو الذي استخدمه ترامب يظهر أنه تم التلاعب بالفيديو الحقيقي وفقا لمحتوى تويتر.

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