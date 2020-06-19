الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الكهنوتية للأب بولس ساتى

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر بعيد السيامة الكهنوتية للأب بولس ساتى، المدبر البطريركي للكلدان الكاثوليك، ورئيس الطائفة في مصر.وبهذه المناسبة قدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، التهنئة لسيادته متمنيًا له وافر الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.