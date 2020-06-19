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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالى «شائعة»

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:24 ص
توريد القمح
توريد القمح
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي.

وقال المركز في بيان له قبل قليل، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب توريد القمح للموسم الحالي، ولم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار موسم استلام وتوريد القمح لعام 2020 حتى 15 يوليو القادم، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه مسبقًا من قبل الوزارة، مُشيرةً إلى أنه قد تم استلام نحو 3٫5 مليون طن من المزارعين منذ فتح باب التوريد حتى الآن.

وفي السياق ذاته، فقد تم غلق جزئي لبعض المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة في بعض المحافظات، وذلك نظرًا لانخفاض الكميات الموردة والمفرزة اليومية من الأقماح بتلك المواقع.
وتحرص الوزارة على صرف مستحقات المزارعين المالية أولًا بأول، حيث يتم سداد مقابل توريد القمح خلال 48 ساعة من التوريد، فضلًا عن تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين خلال استلام القمح المحلي مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من حيث تعقيم أماكن تخزين القمح بشكل مستمر.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (msit.gov.eg).

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