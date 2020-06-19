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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأهالى يتوافدون على شواطئ بورسعيد لقضاء عطلة الجمعة (صور)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:24 ص
شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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توافد العشرات من أهالي محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، اليوم الجمعة، على شواطئ المدينة الساحلية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، رغم قرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق كل شواطئ الجمهورية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقضى المواطنون أوقاتهم بطول الشاطئ ما بين الاستحمام في مياه البحر المتوسط، ولعب كرة القدم، والتقاط الصور التذكارية، والاستمتاع بنسيم البحر، بينما تجمع آخرون حول الصيادين أثناء جمعه شباكهم على الشاطئ لمشاهدة الأسماك التي جمعتها الشباك.

والتزم أصحاب الكافتيريات المطلة على الشاطئ بقرارات الغلق ولم تفتح أبوابها للمواطنين سواء لتأجير الشماسي والكراسي أو تقديم المشروبات والأطعمة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد قد ناشد أبناء المحافظة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة الاحترازية، والبعد عن التجمعات، والالتزام بارتداء "الكمامات" بجميع الأسواق، والمنشآت الحكومية والخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة، وذلك حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ووطنهم.
شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد
شواطئ بورسعيد

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