الموافقة على دراسة اكتوارية لصندوق التكافل بـ«النصر للملاحات»

وافقت الرقابة المالية، على الدراسة الإكتوارية لصندوق التكافل الخاص بالعاملين في شركة النصر للملاحات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك وفقا لتصريحات مصادر مطلعة بالشركة لـ"الدستور".ويتابع مجلس إدارة شركة النصر للملاحات برئاسة الدكتور أسامة عبدالعزيز، بصفة دورية، الإجراءات الاحترازية في الشركة لمواجهة كورونا، خاصة في ظل دعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عمادالدين مصطفي.