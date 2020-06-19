25 ألفًا و766 إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل الولايات المتحدة 25 ألفًا و766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أمس الخميس.وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الولايات الأمريكية سجلت كذلك أمس وفاة 704 شخصًا جرّاء الإصابة بالفيروس.وطبقًا لهذه الإحصائيات الجديدة، يرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في الولايات المتحدة إلى مليوني و189 ألفًا و56 شخصًا وعدد حالات الوفاة إلى 118 ألفًا و421 على الأقل.