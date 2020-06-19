ضبط مخالفات خاصة بسرقة مياه الشرب بقرية فيديمين في الفيوم

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بيانا، اليوم الجمعه، يتضمن استمرار حملتها لضبط حالات التعدي على خطوط مياه الشرب، وسرقتها واستخدامها لرى الأراضي الزراعية، وهو السبب الرئيسي في ضعف ضغوط مياه الشرب وعدم وصولها لبعض المناطق بقرية فيديمين.وأكد اللواء هشام درة رئيس الشركة، أن مسلسل التعدى على خطوط المياه، وسرقتها مستمر وهو ما يحول دون استقرار الأوضاع، ووصول المياه للأهالي بأطراف القرية، والأماكن ذات المنسوب المرتفع، ويجعل كل الجهود التى تبذلها الشركة تذهب سدى.وطالب رئيس مجلس الإدارة، المواطنين بضرورة الوقوف بجانب الشركة للتصدى لهؤلاء المواطنين ومحاسبة كل شخص تسول له نفسه سرقة مياه الشرب وحرمان مواطنين آخرين منها، وذلك من خلال الإبلاغ عن مواطن يرش مياه الشرب في الشوارع، أو يروى بها الأراضي الزراعية وتعمل الشركة جاهدة مع كافة المواطنين الشرفاء من أجل وصول وضمان استمرارية خدمة مياه الشرب لكل مواطن.