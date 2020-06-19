تراجع إيرادات قطاع الضيافة بألمانيا فى أبريل

تراجعت إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا على نحو حاد في أبريل الماضي بسبب الإغلاق على خلفية جائحة كورونا.وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الجمعة، عن أن إيرادات المطاعم والفنادق في أبريل الماضي تراجعت بعد احتساب تطورات الأسعار بنسبة 75.8 % مقارنة بنفس الشهر عام 2019، وبنسبة نحو 56% مقارنة بمارس الماضي.وبحسب البيانات، سجلت كافة فروع قطاع الضيافة في أبريل الماضي أكبر خسائر لها منذ بدء الإحصاء عام 1994، وكانت الفنادق الأكثر تضررًا، حيث سجلت تراجعًا في الإيرادات بنسبة 68.5 % على أساس سنوي.يُذكر أن قطاع الضيافة في ألمانيا سجل تراجعًا في الإيرادات في مارس الماضي بنسبة نحو 50%، وذلك عقب إلغاء المبيت في الفنادق والنزل الأخرى في منتصف ذلك الشهر لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.