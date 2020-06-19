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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليابان: الاقتصاد توقف تقريبا عن التدهور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:07 ص
الاقتصاد الياباني
الاقتصاد الياباني
وكالات
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رفعت حكومة اليابان تقييمها للاقتصاد في يونيو للمرة الأولى منذ 2018، إذ توقف تقريبا تدهور حاد ناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال تقرير الحكومة لشهر يونيو إنه على الرغم من أن الاقتصاد يظل في "وضع شديد الخطورة" بسبب جائحة فيروس كورونا، فإنه "توقف تقريبا عن التدهور".

ومن المتوقع أن تعاني اليابان من أسوأ تراجع لفترة ما بعد الحرب في الربع الجاري، لكن التقييم الاقتصادي الجديد للحكومة تلقى تحفيزا من مؤشرات على تحسن إنفاق المستهلكين وثقة الشركات بعد الإلغاء المرحلي لحالة الطوارئ في أواخر مايو.

وأعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في أبريل، وطالب المواطنين بالبقاء في المنازل والشركات بالإغلاق لمنع انتشار الفيروس.

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