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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حلا شيحة: أتمنى نفترض حسن الظن وبلاش التجريح (صورة)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:06 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
ياسمين عباس
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شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المُذاع على قناة مصر الأولى.

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "متشكرة أستاذ وائل على الاستضافة الجميلة اتبسطت جدا والكلام كان من قلبي وأتمني يوصل لقلوب الناس".

وتابعت: "احنا شعب طيب وبلدنا جميلة اتمني من قلبي نبقي أحسن في كل حاجة ونعذر بعض ونفترض حسن الظن في بعض بلاش التجريح لأنه بيهد مش بيبني ياريت الناس يشوفوا الحلقة كانت بسيطة ومن القلب".

يذكر أن حلا شيحة شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل" خيانة عهد"، بطولة يسرا، عبير صبري، جومانا مراد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادي مهنى، تيام قمر، رمزي العدل، وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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