الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد رئيس الملائكة اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد الملاك ميخائيل، رئيس الملائكة بحسب العقيدة المسيحية.وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعيادًا تذكارية للملاك ميخائيل في اليوم الثاني عشر من كل شهر من شهور السنة القبطية، ولكن هناك تذكارين مهمين يكون الاحتفال فيهما أكبر من باقي شهور السنة، فالعيد الأول يقع في 21 نوفمبر، والثاني يقع 19 يونيو.وبحسب العقيدة المسيحية، فإن شفاعة الملائكة والقديسين حقيقة إيمانية، وهي الشفاعة التوسلية المقصود بها مساعدة الملائكة لهم في الصلوات التي رفعها إلى الله، ويعد الملاك ميخائيل هو رئيس جند السماوات وله شفاعة كبيرة ويطلق عليه "صانع العجائب".