تفاصيل تنفيذ 80 عمارة بالمرحلة بمشروع جنة فى الشيخ زايد

كشف المهندس مصطفي فهمي، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جار حاليًا تنفيذ مشروع عمارات جنة 3 بمنطقة توسعات المدينة بالقرار 77، حيث قامت الشركات المسند إليها التنفيذ بإقامة الهيكل الخرساني لعدد (58) عمارة وجاري أعمال الحفر والإحلال لعدد (18) عمارة من إجمالي المشروع بعدد (80) عمارة.وأوضح رئيس مدينة الشيخ زائد في تصريحات لـ"الدستور"، أن شركات المقاولات تقوم على تنفيذ السور الفاصل بين حدود المشروع ووحدة القوات المسلحة بالمنطقة.وأضاف رئيس الجهاز، أن المرحلة الجديدة من مشروع جنة، تأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.