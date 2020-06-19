مطالب بدعم صناعة الأدوية المحلية للمنافسة فى السوق العالمى

قال الخبير الاقتصادي أحمد سلامة، إنه لا بد من أن تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة نحو توطين صناعة الأدوية التي تشهد زيادة مستمرة في الطلب، خاصة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يجب تخصيص جزء من الموازنة العامة للعام المالي المقبل للاستثمار في زيادة عدد المصانع المنتجة للأدوية، بالإضافة إلى دخول أصناف جديدة لعدم استيرادها من الخارج.وأكد أن قطاع الصناعات الدوائية شهد زيادة في معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة، نظرا للظروف الصحية التي شهدتها البلاد، وذلك يستدعي أهمية دعم هذا القطاع وزيادة الاستثمار فيه للتوسع بالمنتجات بشكل منتشر ينتج عنه زيادة في التصدير إلى الخارج.