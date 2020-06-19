44 إصابة بكورونا.. عزل 10 منازل بقرية «المندورة» في كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عزل 10 منازل بقرية المندورة التابعة لمركز دسوق، وذلك إثر تسجيل القرية مايقرب من 44 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، وهو مايعد مرتفعا بالنسبة لقرية لا يتجاوز تعدادها 20 ألف نسمة.وأكد اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المنازل العشرة التي تم عزلهم تتواجد بهم معظم الإصابات بالفيروس، وجاء العزل كإجراء إحترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدا كافة أهالي القرية بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والعمل علي منع التجمعات بشكل نهائي من أجل عدم إنتشار العدوي بينهم.وناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الإلتزام بقرار إرتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين