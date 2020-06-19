بومبيو يندد بـ أكاذيب بولتون ويصفه بالخائن

ندّد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو بـ"أكاذيب" مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يستعدّ لنشر كتاب ينتقد فيه الرئيس دونالد ترامب بشدّة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال بومبيو في بيان "لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقًا للمقتطفات المنشورة، فإن جون بولتون ينشر عددا من الأكاذيب وأنصاف الحقائق".وأضاف "من المحزن والخطير في آن، أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن".واختتم وزير الخارجية الأمريكية بيانه برسالة، قال فيها، "لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم: أنت تعلمون أن أمريكا الرئيس ترامب هي قوة للخير في العالم".ونشر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون كتابا بعنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، والذي وجه فيه انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحمل اتهامات رآها البعض مؤذية للغاية