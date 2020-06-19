رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كبير خبراء الأوبئة: لا ضرورة لمزيد من إجراءات الحجر بأميركا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:00 ص
الحجر بأميركا
الحجر بأميركا
وكالات
طباعة
قال كبير خبراء الأوبئة الأميركي أنتوني فاوتشي لوكالة فرانس برس إنّ، السيطرة على جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة لا تتطلّب مزيدًا من تدابير الحجْر الواسعة النّطاق، على الرّغم من أنّ معدل الإصابات اليوميّة على الصعيد الوطني لا يُظهر تراجعًا.

وردًّا على سؤال عما إذا كان يجب على الولايات التي تشهد زيادة بعدد الإصابات، أن تُعيد إصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل، أجاب "لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات".

والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جرّاء جائحة كوفيد-19، ولكن في حين نجحت نيويورك ونيوجيرسي في السيطرة على تفشي المرض، فإن الفيروس ينتشر حاليا في 20 ولاية.

وشدد فاوتشي على ضرورة اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم حول موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تُواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي.

وقال فاوتشي إنّه في "المقاطعات التي لا توجد فيها حالات إصابة على الإطلاق، ليست هناك مشكلة في فتح المدارس، وأضاف أنّ هناك أجزاءً أخرى من البلاد حيث يوجد عدد ضئيل من الإصابات، (وهي أماكن) يمكن فيها تأخير فتح المدارس".

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

كارتيرون لإدارة الزمالك: محمود علاء خط أحمر

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

آلاء.. عشرينية تُحول قشر البطيخ للوحات فنية

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

«الثقافى الصينى» يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة العلاقات مع مصر.. السبت

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل