بكين تسجل ارتفاعًا طفيفًا بإصابات كورونا الجديدة

سجلت العاصمة الصينية بكين 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لإحصاءات اليوم، وهذا الرقم هو ارتفاع طفيف قياسًا على إحصاءات الأمس، حيث جرى تسجيل 21 إصابة.وسجل البر الرئيسي للصين، 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذا يعني أن بكين سجلت نحو 80 % من إصابات الصين الإجمالية، هذا مقارنة بـ28 حالة مؤكدة في اليوم السابق، 21 منها في بكين.وتقوم السلطات المحلية بتقييد حركة الأشخاص في العاصمة، وتكثف الإجراءات الأخرى لمنع الفيروس من الانتشار أكثر بعد سلسلة من الإصابات المحلية.يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وو تشون يو، رئيس قسم الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، خاصة أن وضع فيروس كورونا في العاصمة بكين تحت السيطرة.وتوقع وو، في مؤتمر صحفي، أن ينخفض عدد الحالات الجديدة خلال الأيام القادمة في ظل الإجراءات الصارمة التي تتخذها السلطات الصينية، مؤكدًا أنه بالرغم من أن بكين تسجل حالات إصابة مؤكدة كل يوم، فإن هذا لا يعني أن جميع الحالات مصابة حديثًا.وأوضح رئيس قسم الأوبئة بالمركز الصيني أن الـ21 حالة إصابة المسجلة في بكين، كاننت لمصابين بالعدوى قبل 12 يونيو الحالي.