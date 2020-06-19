المكسيك تسجل عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 5662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و667 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 165455 إصابة و19747 وفاة.وكانت الحكومة قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.