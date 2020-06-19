آلاء.. عشرينية تُحول قشر البطيخ للوحات فنية

أنهار الإبداع تتدفق دائمًا مهما حاصرتها القيود وواجهتها العقبات من بعض الأشخاص.. هكذا أثبتت آلاء عرفه، التي حولت أشياء بسيطة لفنون مبدعة أثارت إعجاب أصدقائها على مواقع التواصل الإجتماعي، لتضيف لمسة جمالية جديدة من إبداعات المصريين."من قشر البطيخ" قررت آلاء رسم لوحات فنية رائعة تكسر من خلالها حالة الملل التي تعيشها أسرتها نتيجة ساعات اليوم الطويلة التي يقضونها داخل المنزل كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا، فلم تنسى معلمة التربية الفنية التي تخرجت قبل سنوات من كلية التربية النوعية قسم تربية فنية جامعة طنطا، موهبتها وعشقها للرسم منذ الصغر، فتصنع أشكالًا من بقايا البطيخ لتسعد بها أبنائها الثلاثة.وتقول: "بحب أرسم معاهم بالأكل لأن مفيهوش خطورة زي بعض أنواع الألوان ومش مكلف"، منوهة أن الرسم بالطعام يعتبر بديل للألعاب التي تعمل على تنمية مهارات التحليل والتركيب، وأنها تتمتع مع أبنائها بتكوين الأشكال بقشر وقالب البطيخ، من أجل خلق روح فكاهية، وتعليم شئ تنموي من خلال أشكال بسيطة.تروي الفتاة العشرينية أنها تقوم بتخيل شخصيات وأشكال وتقوم بتجسيدها من خلال قشر ولب وقالب البطيخ، وتعزز طاقت أولادها وتنمي خيالهم بأبسط الأشياء، وتكون أشكال ملهمة ورسومات جاذبة، قائلة "أتخيل حاجات كتير وأطلع فيها طاقتنا لينمو خيال الأطفال بأبسط الأشياء المتوفرة.وتابعت: "كل واحد في ولادي بياخذ طبق فيه بذر وبطيخ وقشر ويتنافسوا على تموين أشكال وبيبقوا مبسوطين ومتحمسين وهما بيعملوا معايا".