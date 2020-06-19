عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 4.5 مليون شخص حول العالم

أكد موقع «وورلد ميتر» المعني برصد حصيلة ضحايا كورونا في مختلف أنحاء العالم، تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حاجز الـ4.5 مليون شخص.ووفقًا لإحصائية الموقع، فقد سجل عدد المتعافين من الفيروس 4 ملايين و507 آلاف و478 شخصًا حول العالم.وسجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة تعاف بين الدول (929.015) حالة، تلتها البرازيل (503.507) حالات، ثم روسيا (313.963) حالة.وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس حول العالم، أكثر من 8 ملايين و565 ألفًا، فيما سجلت أكثر من 455 ألفًا و470 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.