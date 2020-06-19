«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الجمعة، نهارًا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وأن يكون معتدل على السواحل الشماية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة.كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 33 21الإسكندرية 28 21وادي النطرون 33 21طنطا 33 21شبين الكوم 33 21دمنهور 31 21بلطيم 30 21مطروح 27 22السلوم 29 21سيوة 33 20بورسعيد 27 22دمياط 26 21الزقازيق 35 21المنصورة 33 20الاسماعيلية 35 19السويس 35 22العريش 29 20رفح 28 20رأس سدر 32 22نخل 32 14نويبع 35 24طابا 33 20كاترين 31 15الطور 31 24شرم الشيخ 36 27الغردقة 36 28مرسى علم 33 27الفيوم 34 21بني سويف 34 22المنيا 35 22أسيوط 35 22سوهاج 37 24قنا 38 26الأقصر 39 24أسوان 39 26إدفو 39 27أبوسمبل 40 25الوادي الجديد 39 23شلاتين 39 27أبو رماد 38 26حلايب 34 29رأس حدربة 33 27