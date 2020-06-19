«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:46 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس، اليوم الجمعة، نهارًا مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وأن يكون معتدل على السواحل الشماية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة.
كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
الإسكندرية 28 21
وادي النطرون 33 21
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 21
بلطيم 30 21
مطروح 27 22
السلوم 29 21
سيوة 33 20
بورسعيد 27 22
دمياط 26 21
الزقازيق 35 21
المنصورة 33 20
الاسماعيلية 35 19
السويس 35 22
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 32 14
نويبع 35 24
طابا 33 20
كاترين 31 15
الطور 31 24
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 28
مرسى علم 33 27
الفيوم 34 21
بني سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 35 22
سوهاج 37 24
قنا 38 26
الأقصر 39 24
أسوان 39 26
إدفو 39 27
أبوسمبل 40 25
الوادي الجديد 39 23
شلاتين 39 27
أبو رماد 38 26
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 27
كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
الإسكندرية 28 21
وادي النطرون 33 21
طنطا 33 21
شبين الكوم 33 21
دمنهور 31 21
بلطيم 30 21
مطروح 27 22
السلوم 29 21
سيوة 33 20
بورسعيد 27 22
دمياط 26 21
الزقازيق 35 21
المنصورة 33 20
الاسماعيلية 35 19
السويس 35 22
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 32 14
نويبع 35 24
طابا 33 20
كاترين 31 15
الطور 31 24
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 28
مرسى علم 33 27
الفيوم 34 21
بني سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 35 22
سوهاج 37 24
قنا 38 26
الأقصر 39 24
أسوان 39 26
إدفو 39 27
أبوسمبل 40 25
الوادي الجديد 39 23
شلاتين 39 27
أبو رماد 38 26
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 27