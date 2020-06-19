رقم ١٣.. عملية ولادة جديدة لمصابة كورونا بعزل إسنا

أجرى الفريق الطبي بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، اليوم الجمعة، عملية ولادة قيصرية جديدة لسيدة مصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عمليات الولادة القيصرية ١٣ عملية حتى الآن.وقال الدكتور حسام فتحي المتحدث الرسمي باسم مستشفى العزل بإسنا إن، الفريق الطبي بالمستشفى بات يسطُر ملحمة جديدة خلال معركته مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المستشفى حققت حتى الآن أعلى معدل للتعافي حيث بلغ ٦٨٠ حالة حتى الآن، وإجراء ١٣ عملية ولادة قيصرية.وأوضح أن، المستشفى كانت قد استقبلت قبل أيام سيدة حامل كانت التحاليل المعملية الخاصة بفيروس كورونا pcr قد كشفت عن إيجابية اصابتها، وبتحويلها للمستشفى كان لابد من التعامل مع حالاتها في إطار معدلات مرتفعة للغاية من الرعاية الطبية، وملاحظة طبية مستمرة على مدار ٢٤ ساعة متواصلة، وكذلك متابعة حالة الجنين من جانب طبيب مختص بالمستشفى.وأشار إلى أن، الطبيب المتابع للحالة الزم ضرورة خضوعها لعملية ولادة قيصرية، وبناءً على ذلك تم تشكيل فريق من أطباء وتمريض المستشفى لإجراء عملية الولادة بإشراف من الدكتورة الهام محمد مدير المستشفى وإستشاري مكافحة العدوى، والدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، والدكتور وهب الله عايش مدير مكافحة العدوى.وأكد أن عملية الولادة تمت بنجاح وتم إطلاق إسم "سفيان" على المولود، ونقله لقسم حضانات الأطفال، بينما تم نقل الأم إلى قسم العناية المركزة.