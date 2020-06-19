مراجعات نهائية للثانوية العامة عبر صفحة «مستقبل وطن» بالوادى الجديد

دشن حزب مستقبل وطن، مساء الخميس، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فيديوهات تعليمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن مراجعات نهائية لطلبة الثانوية العامة في المواد الدراسية بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالوادي الجديد.وأكدت الدكتورة آلاء منصور ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن في محافظة الوادي الجديد، تسجيل فيديوهات تعليمية مع موجهي مواد دراسية، تشمل مراجعات نهائية في المناهج الدراسية لطلبة الثانوية العامة، تتضمن شرحًا وافيًا لكيفية الإجابة على أسئلة الامتحانات ومراجعة سريعة للمنهج الدراسي لطلبة الشعبتين العلمية والأدبية.وأضافت «ذخيرة»، أنه جرى بث حلقة تتضمن مراجعة نهائية في مادة اللغة الفرنسية مع وليد فاضل، مدرس لغة فرنسية، وذلك في إطار دور الحزب في تقديم خدمات جماهيرية تهدف لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية بشكل عام والواحاتية بشكل خاص.