الوادى الجديد تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة في المحافظة، ليصل بذلك إجمالي حالات كورونا لـ165 إصابة بدون الوفيات منذ بداية الأزمة.وأوضح الزملوط، أن الحالات الإيجابية التي تم تسجيلها اليوم تعود لـ4 مواطنين بمركز الخارجة، و3 بمدينة موط بالداخلة، وحالة وحيدة بقربة عين شمس بمركز بلاط.ومن جانبه، ناشد اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد، أهالي المحافظة توخي الحذر والإلتزام بالإجراءات الاحترازية بكافة المناطق والأحياء لضمان السلامة وعدم الإصابة، وارتداء الكمامة بالأسواق وأثناء حركة التجوال بالمصالح الحكومية وغيرها.وشدد الزملّوط على أهمية تقليل السفر خارج المحافظة إلا فى حالات الضرورة القصوى لتجنب الإصابة، والإلتزام بالإجراءات الوقائية في حال ذلك، لافتًا إلى ضرورة التزام المخالطين المعزولين منزليًاَ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لضمان الالتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع.