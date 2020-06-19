ويبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد الصلوات الخمس.



وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.



مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-6-2020 فى المحافظات



القاهرة

الفجر 3:08 ص

الظهر 11:56 ص

العصر 3:32م

المغرب 6:59م

العشاء 8:32م



الإسكندرية

الفجر 3:08 ص

الظهر 12:02م

العصر 3:40م

المغرب 7:07 م

العشاء 8:43 م



الإسماعيلية

الفجر 3:01ص

الظهر 11:52 م

العصر 3:29 م

المغرب 56: 6 م

العشاء 8:31 م



شرم الشيخ

الفجر 3:05 ص

الظهر 11:44ص

العصر 3:14م

المغرب 6:42 م

العشاء 8:12 م



أسوان

الفجر 4:01 ص

الظهر 11:26 ص

العصر 3:45 م

المغرب 6:15 م

العشاء 8:40م



حكم المسح على الجورب الشفاف





وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث.



واستشهدت الإفتاء بحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.



ولكن بعض العلماء، كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا، وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.

تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت في عدد من محافظات مصر، والتي تشمل مواعيد صلاة «الفجر ـ الظهر ـ العصر ـ المغرب ـ العشاء».