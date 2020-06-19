رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-6-2020 فى المحافظات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:18 ص
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-6-2020
وسام عطية
طباعة
تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت في عدد من محافظات مصر، والتي تشمل مواعيد صلاة «الفجر ـ الظهر ـ العصر ـ المغرب ـ العشاء».

ويبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر شاملة مواعيد الصلوات الخمس.
 
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماته بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-6-2020 فى المحافظات

القاهرة
الفجر 3:08 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:32م
المغرب 6:59م
العشاء 8:32م

الإسكندرية
الفجر 3:08 ص
الظهر 12:02م
العصر 3:40م
المغرب 7:07 م
العشاء 8:43 م

الإسماعيلية
الفجر 3:01ص
الظهر 11:52 م
العصر 3:29 م
المغرب 56: 6 م
العشاء 8:31 م

شرم الشيخ
الفجر 3:05 ص
الظهر 11:44ص
العصر 3:14م
المغرب 6:42 م
العشاء 8:12 م

أسوان
الفجر 4:01 ص
الظهر 11:26 ص
العصر 3:45 م
المغرب 6:15 م
العشاء 8:40م

حكم المسح على الجورب الشفاف

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث.

واستشهدت الإفتاء بحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقيَّد الجمهورُ الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.

ولكن بعض العلماء، كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا، وعليه: فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

دعاء عامر: «ماما سناء» ماتت بكورونا

تسريب الامتحان قبل اللجنة بـ5 ساعات.. «شاومينج» يتحدى و«التعليم» ترد

انخفاض ملحوظ في الإصابات.. الصحة: 88 وفاة و1218 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

القصة الحقيقية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. «عبد الغفور البرعي كان نصابًا»

المشاهد المنسية (1).. هكذا بدأ أحمد زكي ممثلًا كوميديًا: «قلد محفظ القرآن والسفرجية»

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

نجم الساعة

عبد الناصر أمر بإذاعة رقصتها في نشرة الأخبار.. حكاية سهير زكي مع الزعيم

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركات أمريكية تتخلى عن علاماتها التجارية تفاديا لشبهة العنصرية

دراسة تظهر سرعة انتقال فيروس كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

دول عربية تشهد ظاهرة «حلقة النار» الفلكية الأحد المقبل

غلق 160 ألف حساب قرصنة لبث المباريات في إيطاليا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يا كنيستنا ... دعونا نختلف لنتفق
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: خالدون أكثر مما نتصور
جمال طه
القواعد التركية بليبيا ومخاطر عملية «البحر المفتوح»
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. ملاحظات تاريخية
المزيد

الثقافة

«الثقافى الصينى» يحتفل بالذكرى الـ64 لإقامة العلاقات مع مصر.. السبت

حاول الانتحار.. محطات في حياة مكسيم جوركي في ذكرى وفاته

قريبًا.. «الأعلى للثقافة» يطلق فعالية «شاعر كل يوم» أونلاين

مجدى صابر: أرفض وجود بطل منفرد فى العمل