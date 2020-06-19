هجوم إلكترونى واسع يستهدف جميع المؤسسات الحكومية بأستراليا

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أن هجوما إلكترونيا استهدف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها، وبينها الصناعة والهيئات السياسية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية.وأضاف "موريسون"، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن حجم وطبيعة الهجوم الإلكتروني يشيران إلى أن وراؤه جهة مدعومة من دولة.وأكد رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، في تصريحاته اليوم، أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور.