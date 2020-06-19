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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هجوم إلكترونى واسع يستهدف جميع المؤسسات الحكومية بأستراليا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، أن هجوما إلكترونيا استهدف المؤسسات الحكومية بكافة قطاعاتها، وبينها الصناعة والهيئات السياسية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وأضاف "موريسون"، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن حجم وطبيعة الهجوم الإلكتروني يشيران إلى أن وراؤه جهة مدعومة من دولة.

وأكد رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، في تصريحاته اليوم، أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور.

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