«الكهرباء»: جميع خدمات المنصة الموحدة مجانًا





أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منتصف يونيو الجاري، في إطار البث التجريبي، على أن تنطلق فعليًا في استقبال خدمات جمهور المشتركين وطلبات المشتركين الجدد في مطلع يوليو 2020.





وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر "المنصة" أن هناك عددًا من الخدمات غير مفعلة الآن، ولكن تبدأ فعليًا في أول يوليو المقبل، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم عبر المنصة مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.



وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر وسائل التواصل الرسمية الخاصة بها، آلاف الاستفسارات عن نوع الخدمات المتاحة عبر المنصة، وآلية استخدامها، وكيفية إنشاء حساب على المنصة، وهل هناك رسوم للاستخدام في طلب الخدمة؟. وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أنشأت من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر "المنصة" أن هناك عددًا من الخدمات غير مفعلة الآن، ولكن تبدأ فعليًا في أول يوليو المقبل، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم عبر المنصة مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر وسائل التواصل الرسمية الخاصة بها، آلاف الاستفسارات عن نوع الخدمات المتاحة عبر المنصة، وآلية استخدامها، وكيفية إنشاء حساب على المنصة، وهل هناك رسوم للاستخدام في طلب الخدمة؟.

الكهرباء

ومنها: ما نوع وعدد الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؟



تقدم "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عدد 17 خدمة في مجالات قطاع الكهرباء على مستوى شركات التوزيع التسع في محافظات مصر، وأنواعها كالآتي:



1- توصيل العدادات الكودية والقانونية.

2- خدمة العملاء والدعم الفني.

3- شهادة بيانات تعاقد مصالحة.

4- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.

5- تسجيل قراءة عداد.

6- دفع الفواتير.

7- تركيب عداد بدل تالف.

8- تركيب عداد بدل فاقد.

9- تغيير اسم صاحب العداد.

10- طلب فحص عداد.

11- طلب رفع عداد.

12- استبدال عداد بقدرة أكبر.

13- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

14- تعديل توصيلة.

15- توصيل تيار مؤقت.

16- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

17- توصيل التيار الكهربائي للمنشأت الإستثمارية.



- ما هي آلية استخدام "المنصة"؟ وكيفية إنشاء حساب عليها؟ تقدم "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عدد 17 خدمة في مجالات قطاع الكهرباء على مستوى شركات التوزيع التسع في محافظات مصر، وأنواعها كالآتي:1- توصيل العدادات الكودية والقانونية.2- خدمة العملاء والدعم الفني.3- شهادة بيانات تعاقد مصالحة.4- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.5- تسجيل قراءة عداد.6- دفع الفواتير.7- تركيب عداد بدل تالف.8- تركيب عداد بدل فاقد.9- تغيير اسم صاحب العداد.10- طلب فحص عداد.11- طلب رفع عداد.12- استبدال عداد بقدرة أكبر.13- جدولة مديونية على أقساط شهرية.14- تعديل توصيلة.15- توصيل تيار مؤقت.16- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.17- توصيل التيار الكهربائي للمنشأت الإستثمارية.

https://eehc.ses360.net/



- كيف يتقدم المشتركون بأوراق الطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؟



أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كيفية تقديم أوراق طلبات المشتركين، وذلك من خلال تخصيص خانات لتسجيل البيانات الشخصية لكل مشترك، وعلى سبيل المثال البيانات المطلوبة في خدمة طلب تركيب عداد كودي هي في هذا الرابط الإلكتروني عبر المنصة: https://eehc.ses360.net/services/SERVICE_01 يمكن استخدام المنصة من خلال الرابط الخاص بهاعبر محركات البحث المختلفة، كما يمكن إنشاء حساب خاص على منصة خدمات الكهرباء من خلال استخدام البريد الإلكتروني المخصص لحساب المواطن الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يمكن الدخول إلى المنصة باستخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر العادية والمحمولة.أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، كيفية تقديم أوراق طلبات المشتركين، وذلك من خلال تخصيص خانات لتسجيل البيانات الشخصية لكل مشترك، وعلى سبيل المثال البيانات المطلوبة في خدمة طلب تركيب عداد كودي هي في هذا الرابط الإلكتروني عبر المنصة:

الكهرباء

1- رقم الطلب المقدم مسبقًا.

2- تاريخ إنشاء العقار - وهو العقار الذي سوف يتم تركيب العداد فيه.

3- حالة الطلب - وهي الصورة الضوئية للعقار في الوقت الراهن.

4- الشركة - واسم الشركة الواقع في محيطها الجغرافي.

5- مركز الخدمة - عنوان العقار.