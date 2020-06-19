«شوقى»: إتاحة مراجعة ليلة الامتحان للثانوية العامة على المنصة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان، لكل مواد الثانوية العامة المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة.وطالب الوزير، عبر صفحته الشخصيه على "فيس بوك"، طلاب الثانوية العامة، بالدخول على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net، وذلك لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية.وأكد الوزير أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة، ستنطلق الأحد المقبل، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.