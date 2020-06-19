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الجمعة 19 يونيو 2020 الموافق 27 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تقر مشروع قانون للرقابة على الشرطة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:45 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أقر مجلس مدينة نيويورك، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون يُلزم قوة شرطة المدينة بالتعريف بالأدوات التي تستخدمها للمراقبة جملة وتفصيلا.

وقال مكتب المتحدث باسم مجلس المدينة إن المجلس وافق على قانون الرقابة العامة على تكنولوجيا المراقبة بتأييد 44 عضوا مقابل اعتراض ستة.

وأشار رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو، الذي كان قد عبر عن اعتراضه على مشروع القانون، إلى أنه سيوقع بالموافقة عليه ليصبح قانونا ساريا.

وظل مشروع القانون موضوعا جانبا لسنوات إلى أن اكتسب قوة دفع بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر إلقاء القبض عليه في مدينة منيابوليس وما أعقب ذلك من احتجاجات عارمة.

والقواعد الجديدة تمهل شرطة نيويورك 180 يوما لتقديم قائمة بتكنولوجيات المراقبة التي تستخدمها وكيفية تأثيرها على سكان المدينة.

وقبل التصويت قالت فانيسا جيبسون، وهي من أشد المؤيدين لمشروع القانون، "هذه فرصة للمدينة ولأهالي نيويورك كي يفهموا ما تستخدمه قوة الشرطة وكيف تستخدمه ومن الذي يستخدمه".

وقوة شرطة نيويورك هي أكبر قوة شُرطية في الولايات المتحدة، ولديها أسطول من الطائرات المسيرة.

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